Windturbines draaiden recorddag door zomerstorm Francis: 100 miljoen kilowattuur aan stroom

Volgens Energieopwek , dat de productie van groene energie bijhoudt, staat dat gelijk aan het jaarlijkse stroomverbruik van zo’n 30.000 huishoudens. Het mag uniek heten dat een recordopbrengst aan opgewekte windenergie in augustus wordt bereikt. Die pieken worden bijna altijd in de winter gehaald, omdat het dan vaker harder waait. Het record is ook te danken aan de aansluiting van meer windmolens op het elektriciteitsnet. Het gaat dan om de aansluiting van windparken voor de kust van Zeeland. Langs de kust haalde Francis snelheden van 110 kilometer per uur, meldde Weerplaza.

Meer records

Energieopwek verwacht dat de komende maanden meer recordopbrengsten worden gehaald. In augustus was de totale productie van duurzame energie goed voor ruim 26 procent van alle geproduceerde elektriciteit, evenveel als in juli. Zonne-energie leverde de grootste bijdrage, net iets meer dan wind.



In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat in 2020 14 procent van de opwek hernieuwbaar moet zijn en in 2023 16 procent. Het Klimaatakkoord streeft naar een aandeel duurzame stroom van minimaal 70 procent in 2030.