Winkeliers willen tóch vuurwerk verkopen en stappen naar de rechter

Volgens de ondernemers wordt corona er met de haren bijgesleept om een vuurwerkverbod in te kunnen stellen, maar is dit een verkapte maatregel om de branche in het hart te treffen. ,,We hebben alle respect voor handhavers en mensen die werken in de zorg. Maar zo’n extreme maatregel op dit tijdstip is absurd. Als je het nodig vindt om vuurwerk te verbieden, had je dat ook dit voorjaar al kunnen bedenken toen de crisis uitbrak’’, zegt advocaat Lex de Jager, die de boze winkeliers bijstaat.

Het kabinet besloot op 13 november de verkoop van bijna al het vuurwerk tijdens de jaarwisseling te verbieden. Alleen kindervuurwerk zoals sterretjes en knalerwten mogen nog. Ook afsteken is verboden.

Onduidelijk

Het verbod zo kort voor oud en nieuw zorgt nu voor enorme problemen bij de winkeliers, stellen ze. Veel bestellingen zijn al onderweg. Het kabinet stelde 40 miljoen euro in het vooruitzicht om de gedupeerde ondernemers te compenseren. Maar advocaat De Jager zegt dat het voor winkeliers nog volstrekt onduidelijk is hoe dat gaat uitpakken. ,,Wat wij nu kunnen zien, is dat vooral vervoers- en opslagkosten worden gecompenseerd. Over hoe er wordt omgegaan met verlies van omzet en reeds betaalde voorschotten bij leveranciers, is nog heel veel onduidelijk.”

Volledig scherm Vergapen aan vuurwerk is er niet bij dit jaar. © ANP

De maatregel is volgens het kabinet nodig om de zorg te ontlasten. Afgelopen jaar raakten ongeveer 1300 mensen gewond door vuurwerk. Van hen moesten er 385 in het ziekenhuis worden behandeld. Volgens de winkeliers die nu naar de rechter stappen, verenigd in de Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk, verlicht een vuurwerkverbod de zorg helemaal niet. Het aantal gewonden is verwaarloosbaar vergeleken met andere ongelukken die zich voordoen rond oud en nieuw door bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik. Ook zou het aantal gewonden dit jaar nog weleens hoger kunnen uitvallen doordat mensen zich nu storten op het illegale vuurwerk, stellen ze.

Niet iedere winkelier in de vuurwerkbranche stapt naar de rechter. Er zijn er in totaal ongeveer 1300. Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland laat weten het moment niet handig te vinden. ,,We zijn nog met het ministerie in gesprek over de compensatieregeling. Dat willen we eerst afwachten”, zegt woordvoerder Marcel Teunissen. Dat gesprek is dinsdag. Wanneer de rechtszaak dient is nog niet bekend.

Bekijk hier onze video’s over het vuurwerkverbod:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.