Winkels gaan weer open, omzet stijgt: ‘Winkelen kan ook weer’

Meerman constateert dat van de ruim 21.000 winkels in zijn branche (mode, schoenen en sport- en kampeerwinkels) zo'n 60 procent de deuren weer opent. ,,Kort na dé persconferentie van Rutte dat de horeca en zo dicht moest, ging al snel daarna 80 procent van de winkels in onze branche dicht”, aldus Meerman. ,,Vooral voor de veiligheid, voor het personeel. De totale omzet van de branche klapte ook in een keer met 80 procent naar beneden. Nu is die weer gestegen van min 80 naar min 60 ten opzichte van vroeger. Ja, best raar dat je blij bent met min 60 procent, maar de omzet stijgt tenminste weer.”

Plexiglas

Meerman constateert dat de consument weer naar buiten durft en dat tegelijkertijd de ondernemer de klant weer binnen durft te laten. ,,Veel ondernemers hebben een manier gevonden om weer aan de slag te gaan. Er zijn bijvoorbeeld schoenwinkels waar ze met plexiglas een plek van, laten we zeggen, twee bij twee meter hebben afgezet waar de klant dan achter gaat staan. De verkoper kan de schoenen dan laten passen door de handen onder dat plexiglas te steken. Of in modewinkels spelden ze bijvoorbeeld geen broek meer af, maar zeggen ze gewoon: neem je oude broek mee, die leggen we over de nieuwe, hoeven we niet meer te spelden ook.”



Meerman constateert ook dat met name kleine winkelgebieden als eerste profiteren. ,,In drukke, grote winkelstraten is de min nog het grootst. Van bijvoorbeeld de Kalverstraat heb je natuurlijk een beeld in je hoofd van een massa mensen. Die mijden veel consumenten dus nog. De opleving gaat nu het hardst vooral in kleinere winkels en buurtcentra en zo.”