Winterjas kan op de kapstok blijven: kwik stijgt tot boven 20 graden

Vandaag is het met zo'n 14 graden ‘normaal’ voor de tijd van het jaar, maar dit weekend wordt het met zo'n 18 graden zacht. ,,Dat zit vrij ruim boven het gemiddelde”, zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Morgen schijnt de zon wat vaker, maar er kan ook nog een bui vallen en op zondag heeft de zon betere kansen in de kustprovincies dan in het zuiden en oosten van het land.

Maar op maandag zal er juist in het zuiden en oosten een waterig zonnetje zijn en zal de temperatuur daar uitkomen op zeker 20, maar plaatselijk zelfs 22 of 23 graden, weet de meteoroloog. ,,In het westen zal het blijven steken op een graad of 17, maar waar die grens komt te liggen is nu nog lastig aan te geven.” Voor wie al herfstvakantie heeft en wil genieten van de warmte, is een dagje Limburg geen slecht idee.

Warmte voelt anders aan

Overigens is het volgens Van Bernebeek wel een ‘andere 23 graden’ dan wanneer het zo warm is op een zomerdag. ,,De zon staat nu een stuk lager en ook de zonkracht is minder, dus die warmte voelt anders aan.” Dat we weerkundig 'warme dagen’ tegemoet gaan, is niet uitzonderlijk, zegt de meteoroloog. ,,In oktober komt dat vaker voor en soms halen we zelfs nog wel de 25 graden.”

Na maandag is de pret weer voorbij: in de avond komt er een koufront met regen, en zal de temperatuur de dagen erop weer onder de 20 graden uitkomen.

