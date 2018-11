Winters weekend voor de boeg: gevoelstemperatuur -8 graden

Wie dit weekend naar buiten gaat om Sinterklaas en zijn Pieten te onthalen, kan zich maar beter warm aankleden. Want vanaf vrijdag draait de wind naar het oosten. En dat betekent dat de koude lucht uit Oost-Europa onze kant op komt.

De oostenwind zorgt met name zondagochtend voor een lage gevoelstemperatuur. Dan zal het kwik in het binnenland namelijk niet hoger oplopen dan tot -2 graden. In combinatie met de wind leidt dat tot een gevoelstemperatuur van ongeveer -8 graden, stelt meteoroloog van Weerplaza Wilfred Janssen.