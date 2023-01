Winterse buien houden komende dagen aan

met videoNiet alleen vanavond, vannacht en morgenochtend krijgen we met sneeuwbuien te maken. Ook morgenavond neemt de kans op regen, hagel en sneeuw toe. Vrijdag overdag ontstaan in het hele land opnieuw enkele winterse buien, waardoor het tijdelijk wit en glad kan worden.

Komende nacht is in een groot deel van het land code geel van kracht. Met uitzondering van het noordwesten en het noorden is er kans op plaatselijke gladheid door hagel- en sneeuwbuien, aldus het KNMI vanmorgen. De ANWB waarschuwt voor een ‘pittige’ ochtendspits, zeker omdat er ook nog een staking van het regiovervoer is. en daar blijft het niet bij.

Morgenavond neemt de kans op enkele winterse buien met regen, hagel en sneeuw weer toe. ‘s Nachts blijft verspreid over het land een enkele bui mogelijk. Hierdoor kan het opnieuw plaatselijk glad worden. De kans op gladheid door bevriezing is groter dan komende nacht, doordat het op grote schaal licht gaat vriezen. In het noordwesten en aan de kust blijft de temperatuur boven het vriespunt en komen buien voor met regen en natte sneeuw. Als zo’n bui naar een gebied trekt waar het vriest kan dit ook gladheid door ijzel veroorzaken.

Vrijdag overdag ontstaan in het hele land opnieuw enkele winterse buien. In de ochtend kan het daardoor nog glad zijn, maar met een temperatuur van 3 tot 6 graden zal dit in de middag geen gladheid veroorzaken. ,,Mochten de buien in de avond nog aanhouden dan kan het regionaal misschien weer een beetje wit worden. Vooral in het zuidoosten is daar kans op. Ook is er in het hele land in de nacht naar zaterdag kans op gladheid door bevriezing”, meldt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza.

Volledig scherm Drukte op de snelweg A67 nabij Eindhoven. © ANP / ANP

Code geel

Het KNMI heeft vanavond voor een groot deel van het land al code geel afgegeven vanwege gladheid. Het weerinstituut waarschuwt dat in de avond, nacht en ochtend kans is op gladheid door hagel- en sneeuwbuien en door bevriezing van natte wegen. Weggebruikers moeten zich volgens de ANWB opmaken voor een stevige ochtendspits morgen. ,,De spits is op donderdagochtend altijd al druk’’, aldus een woordvoerder. Daar komen dus de weersomstandigheden én staking van het regiovervoer bij. ,,Mensen die weten van de staking zullen waarschijnlijk thuiswerken.’’

Duizenden buschauffeurs, machinisten en conducteurs in het streekvervoer leggen morgen en vrijdag het werk neer na een mislukt cao-overleg. Behalve in het streekvervoer wordt ook gestaakt onder transportmedewerkers. OV-bedrijven verwachten niet dat alles plat gaat, al durven ze geen rit te garanderen aan hun klanten.

Code geel is van kracht tot 07.00 uur, behalve voor Zuid-Holland en de Waddeneilanden. Voor Limburg geldt de code pas in de loop van de nacht en eindigt die om 10.00 uur. Daar kan 1 tot 3 cm sneeuw vallen. Rijkswaterstaat probeert de gladheid zoveel mogelijk te voorkomen door op tijd te strooien.

Bekijk meer video's van de weerkundigen van Weerplaza in onderstaande playlist:

