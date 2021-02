Wintersport, etentjes, theaterbezoek: dit deden jullie een jaar geleden

Ik weet het nog precies, een jaar geleden, we verheugden ons op een trip naar Hamar in Noorwegen, om het WK Sprint en Allround schaatsen mee te maken in het Vikingskipet. En we gingen. Toen we donderdag 27 februari in Lillehammer in ons hotel aankwamen, hoorden we dat in onze thuisstad Tilburg de eerste coronapatiënt was opgenomen. Onwerkelijk, want ja, wat betekende dat nu eenmaal? Elke dag zaten we dat weekend in een volle bus van Lillehammer naar Hamar, opeengepakt met duizenden in een ijsstadion, onze schaatshelden luidkeels naar de finish schreeuwend. Beelden waar je nu kortsluiting van in je hoofd krijgt. Wat hebben we genoten! Ook al wisten we niet dat we hier nog heel lang op zouden moeten teren. -Mirjam van Herpen