Wiskundeleraar Menno (27) vraagt biertje als dank voor examentraining: ‘Genoeg binnen voor leuke zomer’

In het dagelijks leven is Menno wiskundelaar op het Amstelveen College, maar sinds vier jaar geeft hij het hele jaar door via YouTube online examentrainingen. Zijn kanaal Math with Menno heeft bijna 45.000 abonnees. Ook gaat de docent richting de examenperiode fysiek met kleine groepjes leerlingen aan de slag ter voorbereiding op hun eindtoets.

In een van zijn nieuwste video's, die afgelopen zondag online ging, vertelde Menno dat hij vaak de vraag krijgt hoe leerlingen hem kunnen ondersteunen bij zijn gratis dienstverlening. ,,Als je iets voor mij terug wilt doen, bijvoorbeeld omdat ik je enorm heb geholpen bij de voorbereiding op je examen, dan kan dat. Ik vind het namelijk heerlijk om, straks als het zomer is, lekker op een terrasje te gaan zitten en te genieten van een heerlijk biertje.”

Groot succes

In zijn nieuwste filmpje vertelt de leraar dat de oproep een groot succes is. ,,Ik wil al die mensen bedanken”, zegt hij. Maar hoeveel abonnees hebben die 2,50 euro nou overgemaakt? Dat wil Menno desgevraagd niet aangeven. ,,Ik heb genoeg binnengekregen om een leuke zomer tegemoet te gaan, laten we het daarop houden. En ik vind het leuk om een keer iets terug te krijgen, want de reclame-inkomsten zijn zeer beperkt.”

Het geld stelt hem naar eigen zeggen in staat om volgend jaar wat minder te gaan werken op school en nog meer tijd vrij te maken voor nieuwe video’s over wiskunde. Menno streeft naar tien bijdragen per week.

Tot slot: wat vindt deze wiskundeleraar van de hausse aan klachten over het eindexamen wiskunde A, dat maandag is afgenomen? ,,Er is bij sommige vragen zoveel tekst dat je denkt: waar gaat het over? Leerlingen raken daarvan in de war. Terwijl het examen wiskundig juist erg meeviel.”

Menno wil niet klagen richting de makers. ,,Het is makkelijk om te zeggen dat zij er een potje van maken, maar ik focus me dan liever op de vraag hoe ik dit soort verhaaltjes in de toekomst beter kan uitleggen aan mijn abonnees.”

