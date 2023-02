Wissel gescheurd, maar geen personeel voor reparatie: hele dag veel minder treinen tussen Den Haag en Rotterdam

met Video Actiedag Giro555 levert bijna 89 miljoen euro op voor slachtof­fers: ‘Dit is overweldi­gend’

De actiedag woensdag van Giro555 heeft 88,9 miljoen euro opgeleverd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dat werd bekendgemaakt in het actiecentrum in Beeld & Geluid in Hilversum. ,,Het is overweldigend hoeveel geld er gegeven is door heel Nederland”, reageert actievoorzitter Michiel Servaes.