Wisselvallig weer op komst

Dinsdag gaat de dag koud van start en rustig. De zon komt eindelijk weer eens af en toe tevoorschijn. Het blijft ook tot de avond droog. Toch is het met hooguit 5 graden nog aan de koude kant voor de tijd van het jaar. De wind draait naar het zuidoosten neemt iets in kracht toe, maar meer dan windkracht 3 of 4 wordt op de dinsdag niet verwacht.



In de loop van de avond neemt de bewolking toe en tegen middernacht volgt in Zeeland regen. ,,Vanaf woensdag komt het weer steeds meer onder invloed van een westelijke stroming. Daardoor stijgt de temperatuur, maar tegelijkertijd wordt het ook onbestendig”, meldt Woei.



Op woensdagochtend valt er plaatselijk een beetje regen of motregen. Verder zijn er overdag vaak droge momenten. ,,De temperatuur loopt op woensdagmiddag uiteen van 5 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en daarmee is milde lucht vooral het zuiden van het land binnengedrongen.”