WNF: Stikstofplan kabinet is ontoereikend

Kitesurfer Roderick Pijls en boer Joris van Lierop morgen in De Ochtend Show to go

13 oktober De ‘tussen de kippen opgegroeide’ boer Joris van Lierop en Kitesurfer Roderick Pijls zijn onder andere maandag te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Manuel Venderbos en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.