Woensdag weer kans op (natte) sneeuw

Vandaag begint bewolkt. Janssen: ,,Verspreid over het land is het vooral ‘s ochtends nat. Door de buiige regen kan de ochtendspits druk verlopen.” Later op de dag verdwijnt de meeste neerslag, maar trekken er vanaf de Noordzee wel diverse buien over ons land. Bij de buien is er kans op korrelhagel en wat natte sneeuw. In het noordelijk kustgebied kunnen de buien gepaard gaan met zware windstoten. ,,Tussen de buien door schijnt af en toe de zon en wordt het zo’n vijf graden.”



Komende nacht is het vaker droog en kan het vooral landinwaarts licht vriezen. Morgen overdag is het wisselend bewolkt. De meeste buien vallen in het noordwestelijk en noordelijk kustgebied. Opnieuw is winterse neerslag mogelijk. Met vier graden is het weer iets kouder. ’s Avonds kan het licht vriezen.