Woeste tv-kijkers zoeken pedofiel op na NPO-uitzending, politie grijpt in

nelson reageertEen klein groepje mensen heeft gisteravond bij een woning in Lelystad gedemonstreerd naar aanleiding van de geruchtmakende aflevering van het NPO-programma Danny op straat . In de aflevering liet pedoactivist Nelson weten een politieke partij te willen oprichten om zo seks met kinderen legaal te maken. Kijkers reageerden woest en wilden de activist confronteren met zijn uitspraken. ,,Ik krijg plaatsvervangende schaamte van die mensen”, zegt Nelson tegen deze site.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er een opstootje is geweest bij het adres van de man. ,,Er waren enkele personen boos op een bewoner. We konden het in de kiem smoren en daarna werd het weer rustig in de straat.” Politie Midden-Nederland houdt de woning van de pedofiel extra in de gaten de komende tijd. ,,Als mensen boos zijn, adviseren we ze kalm te blijven. Geweld is nooit een optie.”

In een bijzonder schokkend fragment legde pedoactivist Nelson gisteravond aan presentator Danny Ghosen uit dat hij vindt dat een peuter best kan beslissen of hij seks wil of niet. ,,Een kind van 2 of 3 jaar is toch ook ontwikkeld genoeg om te beslissen of hij een ijsje wil of naar de speeltuin wil gaan’’, stelt hij ,,Ik denk dat die dingen heel goed te vergelijken zijn.” Door die uitspraken is de man daarna overladen met doodsbedreigingen.

Dreigementen

Eén van de demonstranten die hem gisteravond opzocht, roept op sociale media zoveel mogelijk mensen op om in actie te komen. In een livestream richt ze zich direct tot de activist. ,,Je bent niet veilig, geloof me. Ik deins niet terug, voor niemand niet. Je zet jezelf weer op de radar, maar je komt aan de beurt. Veilig zul je nooit meer zijn. Dit kan gewoon echt niet.” Volgens haar was de activist niet thuis. ,,Waar hang je uit? Want dan zoek ik je op!”

Nelson heeft naar eigen zeggen niets meegekregen van de consternatie voor zijn huis. ,,Ik lees het net op de site van het AD”, laat hij verrast weten. ,,Ik krijg plaatsvervangende schaamte van die mensen.” Nelson is de man achter het Kinderbevrijdingsfront, ‘een actiegroep voor zelfbeschikking en gelijke rechten voor kinderen’. Hij wil kinderen ‘bevrijden’ van hun ouders en vindt dat de leeftijdsgrens waarop seks met kinderen legaal is (16 jaar) véél te hoog.

Hij bracht zijn ideeën afgelopen zomer voor het eerst onder de aandacht tijdens de Pride Walk in Amsterdam, maar moest zijn actie al gauw staken na heftige reacties van het publiek. Van een optreden tijdens de botentocht Canal Pride zag hij op advies van burgemeester Halsema en de politie zelfs helemaal af.

Veiligheidsmaatregelen

Negatieve reacties is hij daarom ‘gewend’. Hij zegt de vele doodsbedreigingen die op het internet staan te betreuren. ,,We leven in een vrij land en ik mag gewoon mijn mening uiten”, zegt hij over de uitzending. Hij vindt het jammer dat het programma een ‘ongenuanceerd beeld’ over pedofilie heeft geschetst. ,,Ik heb er geen spijt van dat ik ‘ja’ heb gezegd tegen het interview, maar ik baal er wel van dat bepaalde uitspraken zonder enige context worden uitvergroot. De nuance wordt dan weer niet uitgezonden. Voor een volgende keer heb ik liever een groter programma, maar die luxe heb ik helaas niet. Nog niet.”

Nelson komt kalm en nuchter over, maar neemt de bedreigingen wel zeer serieus. ,,Ik laat me adviseren door de politie en neem zelf ook maatregelen om mijn veiligheid te beschermen. Ik hoop dat de rust snel wederkeert. Ik zie het niet zitten om in het rijtje van Pim Fortuyn en Theo van Gogh te komen. Gelukkig heb ik ook positieve reacties gekregen. Ik opende vannacht mijn inbox en daar zat zelfs fanmail tussen.”

Pedoclub Martijn

Nelson benadrukt zijn strijd voor acceptatie van pedofiele gevoelens voort te zetten, maar zegt dat hij daarbij wordt tegengewerkt door justitie en politie. Die deden onlangs een inval in zijn huis vanwege het onderzoek naar de voortzetting van de verboden pedoclub Martijn.

De vereniging Martijn is in 2014 door de Hoge Raad verboden en ontbonden, omdat de vereniging streefde naar acceptatie van seksuele relaties tussen volwassenen en jongere kinderen. In juni 2019 is aangifte gedaan van voortzetting van de vereniging door voormalig bestuurders.

Woeste reacties

Tijdens de aflevering, die gisteren om 21.05 uur werd uitgezonden op NPO 2, werd #Dannyopstraat al snel trending. Mensen reageren vol ongeloof op de schokkende uitspraken. ,,Hoe kan iemand zo’n denkwijze hebben’’, schrijft iemand. Veel mensen reageren ook boos op zowel de uitspraken van de pedoactivist, als op de keuze van de NTR om de man een podium te bieden. ,,#dannyopstraat wat heb ik net in hemelsnaam gezien? Dergelijke mensen dit podium geven... opsluiten, bij voorbaat verbieden... en als vader van 3 kook ik van binnen.’’

