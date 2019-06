Wolf op Veluwe grijpt reekalf: ‘Ik denk dat ik nooit meer zoiets moois zal zien’

,,Ik denk dat we nooit meer zoiets moois zullen zien, dit is een wonder.’’ Een paar uur na de bijzondere ontmoeting, is de 71-jarige Benny Pieters uit Epe nog steeds onder de indruk. ,,Ik was gefocust op herten en zwijnen en dan zie je dit. Een jagende wolf. Wat fantastisch, dan word je echt wel even stil’’, zegt hij vol bewondering. ,,Het gevoel, dat ik dit heb mogen zien is echt onbeschrijfelijk.”



Pieters geniet samen met zijn vriendin van een weekje vakantie. ,,Het is prachtig weer dus we dachten: we staan vroeg op en gaan even kijken in het Kroondomein tussen Gortel en Vaassen. Helemaal gefocust op zwijnen en herten. En dan gebeurt dit.”