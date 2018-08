Wolkbreuk zet straten blank in het oosten van het land

Bij een hevige onweersbui boven Arnhem kwam zoveel neerslag naar beneden dat de riolering de watermassa niet kon verwerken. Ook meerdere straten en fietspaden in Apeldoorn kwamen onder water te staan door de hevige regenval. Bij het treinstation in Apeldoorn liepen de fietsenkelder en de tunnel onder water. Putdeksel begonnen bovendien spontaan te bewegen door al het stromende water. Ook in Friesland stonden de straten blank, zoals in het plaatsje Damwâld.

Het verkeer in en om Nijmegen en Arnhem had flink last van de regenval. Op de A50 bij afslag Ravestein ontstond een flinke file. Volgens Weerplaza voelden veel automobilisten zich gedwongen even op de vluchtstrook een veilig plekje te vinden. En leek de Apeldoornseweg in Arnhem, een belangrijke verkeersader in de stad, korte tijd meer op een beek dan een weg. Het water nam zand en grind mee en spoelde zelfs over de trottoirs.

Volledig scherm Wateroverlast in de tunnel bij het Station in Apeldoorn door en wolkbreuk © Kevin Hagens

Code geel

Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor een groot deel van Nederland. Vooral in het midden en oosten komen enkele pittige onweersbuien voor, hierbij is er lokaal kans op veel regen in korte tijd (20-40 mm) en mogelijk ook hagel. De buien zullen in de loop van de avond in intensiteit afnemen.

