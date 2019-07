Woning Ed Nijpels leeggeroofd tijdens vakantie: ‘Zo veel emotionele waarde bij verdwenen spullen’

Hoop heeft hij nog wel, want volgens hem hadden de dieven niet echt verstand van waarde. ,,Ze hebben ook spullen laten liggen die veel waardevoller waren. Ik hoop dat ze dat wat ze hebben meegenomen troep vinden, het wegdoen en dat het zo weer ergens opduikt. Daarnaast kunnen ze het toch nergens verkopen want het zijn zeldzame voorwerpen die allemaal gemerkt zijn. Zodra je daarmee aankomt bij een antiquair in binnen- of buitenland weet hij of zij dat het gestolen spullen zijn.”



Inmiddels is hij met zijn vrouw Elsbeth (55) net weer terug op hun vakantieadres in Italië. ,,We proberen weer te genieten, maar nu we hier zijn besef je door de plotselinge rust wel steeds meer wat er allemaal verdwenen is. Maar ja, we proberen ons er overheen te zetten.” Zijn huis in Amsterdam heeft hij dit keer niet met een ander gevoel afgesloten. ,,Het heeft geen zin om ongerust te blijven.”



Het politieonderzoek is ondertussen in volle gang. Nijpels heeft zondag overal aangifte van gedaan en de politie is onder meer bezig met het controleren van camerabeelden. Ook is er een uitgebreid sporenonderzoek gedaan waarbij dna-materiaal is aangetroffen. Dit alles wordt door de politie onderzocht. ,,Er is nog weinig over bekend nu, het onderzoek is in volle gang.”



De handelswijze van de politie na de inbraak heeft de oud-politicus (inmiddels voorzitter van het Klimaatberaad) ondanks de omstandigheden positief gestemd. ,,Ik ben jarenlang voor de VVD woordvoerder politie geweest, dus ik heb er veel mee te maken gehad. Maar nooit heb ik het van de andere kant meegemaakt. Nooit ben ik zelf slachtoffer geweest. Ja, er is een keer een lp uit mijn oude Eend gestolen toen ik nog studeerde was. Dat was overigens ook een dure grap, maar dat kwam vooral omdat ik toen nog student was.”