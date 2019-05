Woningen en bedrijven ontruimd vanwege zeer grote brand in Vorden, treinverkeer stilgelegd

Bij een loods in Vorden woedt een zeer grote uitslaande brand. De brandweer probeert met man en macht naastgelegen panden te redden. Vanwege de grote hoeveelheid rook die vrijkomt is een NL-Alert verzonden; omliggende woningen en bedrijven worden ontruimd. Treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk is bij Vorden stilgelegd.

De brand brak rond 13.45 uur uit in een loods op het bedrijventerrein aan de oostzijde van Vorden, aan de Handelsweg. Al snel werd gesproken van een ‘zeer grote brand’. Welk bedrijf getroffen is, is nog onduidelijk. In de loods zouden meerdere auto’s staan. Een aangrenzende loods ging ook in vlammen op.

Volledig scherm De brand in Vorden gezien vanuit de lucht. © Persbureau Heitink

De brandweer is met drie blusvoertuigen en een waterwagen uitgerukt. Omdat de loodsen verloren zijn, zetten de hulpdiensten intensief in om omliggende panden te beschermen. Woningen en bedrijven die in de omgeving staan worden ontruimd.

NL-Alert

Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Om mensen in de regio te waarschuwen is een NL-Alert verzonden. De personen die in het pand waren, staan veilig buiten, meldt de VNOG.

Treinen

Op enkele honderden meters van de brand ligt het treinspoor van Zutphen naar Winterswijk. In eerste instantie reden de treinen op dit traject tussen Vorden en Lichtenvoorde-Groenlo met aangepaste snelheid vanwege de brand, maar even na 15.00 uur werd het treinverkeer hier volledig stilgelegd. De NS verwacht dat dit tot ongeveer 16.00 uur duurt. Ook de N319 is vanwege de brand afgesloten.

Volledig scherm De loods van het autobedrijf in Vorden staat in lichterlaaie. Enorme rookwolken trekken over het bedrijventerrein. © GinoPress B.V.

Weinig water

Gezien de omvang van de brand is door de VNOG opgeschaald naar een GRIP1-situatie. Dit houdt in dat meerdere hulpdiensten georganiseerd samenwerken bij het incident. Omdat er weinig water in de omgeving beschikbaar is, worden speciale tankwagens en een watertransportsysteem van de brandweer opgeroepen. Met zo'n systeem kan water over een afstand van 500 meter worden getransporteerd.