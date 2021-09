Woningen ontruimd, straten dicht na vondst explosief Hoensbroek

Eigenaar (67) voormalige groente­groot­han­del verdacht van me­ga-cokesmok­kel tussen bananen

4 september Zeven jaar geleden stond hij nog aan het hoofd van een gerenommeerd familiebedijf, een internationale groente- en fruitgroothandel in Breda met een uitstekende reputatie op de toenmalige veiling in de stad. Nu zucht oud-directeur Cees van de W. (67) in de cel, verdachte in een mega-cocaïnezaak.