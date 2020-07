Wordt het virusvrije noorden straks de dupe van coronaproblemen Randstad?

Frits overleefde gevaarlij­ke tekenbeet: ‘Maar ik word nóóit meer de oude’

11:42 „Het tast alles aan. Je hersenen, je botten, je zenuwen. Echt, je moet mensen waarschuwen. Er wordt veel te gemakkelijk gedacht over een tekenbeet.” Frits Kroon uit het Twentse Delden was vorig jaar een van de eerste Nederlanders die via een teek besmet raakte met het TBE-virus en een hersenvliesontsteking opliep.