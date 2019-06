Wouter onderging ‘homogenezing’: Ik trilde en wist direct, dit helpt niet

Directie kliniek Den Dolder moet verantwoor­ding afleggen bij minister Dekker

14:25 De directie van de kliniek in Den Dolder moet vandaag nog verantwoording afleggen bij minister Dekker van Rechtsbescherming. Vandaag werd via deze site bekend dat een psychiatrisch patiënt zaterdag is ontsnapt uit de kliniek waar ook Michael P. verbleef. Minister Dekker (VVD) zegt dat hij veel vragen heeft over dit incident.