Wrak in Markermeer blijkt vermiste Britse bommenwerper

De BK716 verdween in 1943 in de Tweede Wereldoorlog op de terugreis van een missie boven Duitsland. Het wrak werd in 2008 gevonden toen bij andere werkzaamheden in het Markermeer een deel van het landingsgestel boven water kwam. Maar pas door de vondst van het motorblok kan met zekerheid worden gezegd dat de vermiste Short Stirling BK716 is teruggevonden.

De gemeente Almere is ‘verheugd’ over het resultaat. ,,Het is een bevestiging voor nabestaanden van de bemanningsleden die hiermee zekerheid hebben gekregen over het lot van hun familielid”, verklaarde wethouder Hilde van Garderen tegenover Omroep Flevoland.

Bergers van de Koninklijke Luchtmacht en een aannemer begonnen maandag met de bergingswerkzaamheden die naar verwachting vier tot vijf weken gaan duren. De berging maakt deel uit van het Nationaal programma berging vliegtuigwrakken, waarmee Nederland in 2019 is begonnen. In de Nederlandse bodem liggen naar schatting nog dertig vliegtuigwrakken waarin zeer waarschijnlijk nog stoffelijke resten te vinden zijn. Nederland wil nabestaanden zekerheid geven over het lot van in de oorlog vermist geraakte vliegers.