‘XXL penthouse’ in Den Haag voor 6 miljoen in de verkoop: 110m2 dakterras, privébioscoop en fitness

Het miljoenenlandhuis is al enige tijd in aanbouw, maar kopers kunnen zich nog aanmelden voor het duurste penthouse van Den Haag. Voor een prijs van bijna zes miljoen euro euro krijg je bijna 500m2 oppervlak met vier slaapkamers, vier badkamers, een fitnessruimte, bioscoop en twee terrassen van zo'n 100m2. Op dit moment is het penthouse het duurste en grootste penthouse dat in de verkoop staat in de hofstad.

In maart van dit jaar is gestart met de bouw op het zogeheten Elion Park, wat zich tussen Den Haag en Scheveningen bevindt. Het project omvat 22 luxeappartementen achter het Van Stolkpark en de Scheveningse Bosjes. Volgens de makelaar is driekwart van de woningen al verkocht, maar de duurste is nog zonder koper.

De woning, die wordt omschreven als ‘XXL penthouse’, heeft een oppervlakte van zo'n 491m2, op de volledige oppervlakte van de vijfde, hoogste verdieping van het gebouw. Voor de deur is er in ieder geval plek voor vier auto's. Vanuit de parkeerplaats kun je de lift pakken waarbij je rechtstreeks in het appartement uitkomt.

Het luxe huis bestaat uit twee delen die als één woning verkocht worden, maar de koper kan ze ook nog opdelen. Het gaat om zes kamers, waarvan drie à vier slaapkamers, met evenveel badkamers, een fitnessruimte, bioscoop en twee terrassen van zo'n 110 vierkante meter. Ook is er een berging zowel in de woning als erbuiten.

Volledig scherm Uitzicht op het dakterras van zo'n 110m2. © Christie’s International Real Estate

Het nieuwbouwappartement is voorzien van energielabel A+, is gelegen op eigen grond en heeft een landschapstuin die wordt gedeeld met de bewoners van de andere appartementen op het zogeheten Elion Park. Ook is het voorzien van vloerverwarming en vloerkoeling.

,,Het huis is nog niet af, als je nu gaat kijken zie je nog niet heel veel”, benadrukt makelaar Mark de Jong van Christie’s International Real Estate. ,,Er wordt hard gewerkt aan dit statige eigentijdse landhuis. Kopers kunnen zich nog wel melden. De verwachte oplevering zal plaatsvinden in maart 2024. Het overgrote deel van de rest van de appartementen is al verkocht.”

Voor de afbouw geeft iemand gemiddeld wel 5000 euro per vierkante meter uit aan interieur. Ze willen het stijlen op het hoogste niveau Makelaar Mark de Jong, Christie’s International Real Estate

Kopers in deze prijsklasse zullen ook met een eigen interieurarchitect aankomen, weet De Jong. ,,Dat zien we vaker met dit soort penthouses en woningen. Voor de afbouw geeft iemand gemiddeld wel 5000 euro per vierkante meter uit aan interieur. Ze willen het stijlen op het hoogste niveau. Al kan het ook al voor 1000 euro per vierkante meter.”

De vraagprijs is 5.975.000 euro v.o.n. (vrij op naam). Dat houdt in dat een aantal noodzakelijke bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting of btw en notariskosten inbegrepen zijn. De andere variant, k.k. (kosten koper), betekent dat deze kosten niet zijn inbegrepen in de verkoopprijs.

Grootste miljoenenwijk

Hoewel in Rotterdam en Amsterdam duurdere woningen staan, heeft Den Haag wel de grootste miljoenenwijk, zo bleek eerder dit jaar al uit onderzoek van Calcasa. In het Statenkwartier staan meer dan 1400 woningen met een waarde boven de miljoen euro.

De gemiddelde prijs per vierkante meter is in de wijk echter relatief laag ten opzichte van andere miljoenenwijken: 5900 euro. Dat komt omdat deze buurt ook veel woningen met een lagere waarde heeft. De gemiddelde prijs komt uit op 875.000 euro.

In Amsterdam zijn nog altijd de meeste miljoenenwoningen te vinden, namelijk iets meer dan 20.000 huizen. In totaal heeft Den Haag er 11.000, gevolgd door Rotterdam, Utrecht en Gooise Meren met allemaal iets boven de 5000 miljoenenwoningen in de gemeenten.

Bekijk hieronder een impressie van het penthouse.

Volledig scherm De voorkant van het pand. © Christie’s International Real Estate

Volledig scherm De gang. © Christie’s International Real Estate

Volledig scherm Eén van de woonkamers. © Christie’s International Real Estate

Volledig scherm Eén van de woonkamers. © Christie’s International Real Estate

Volledig scherm Eén van de woonkamers. © Christie’s International Real Estate

Volledig scherm Eén van de slaapkamers. © Christie’s International Real Estate

Volledig scherm Eén van de woonkamers. © Christie’s International Real Estate

Volledig scherm Eén van de woonkamers. © Christie’s International Real Estate

Volledig scherm Eén van de slaapkamers. © Christie’s International Real Estate

Volledig scherm Het dakterras. © Christie’s International Real Estate

