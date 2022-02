Youri woont in Ireen Wüststraat en is trots: ‘Ongelofelijk wat zij heeft gepresteerd’

The Goat. The greatest of all times. De beste allertijden. Superlatieven, volkomen terecht ook, die neerdaalden over de Nederlandse schaatsster Ireen Wüst na haar gouden race van maandag op de 1500 meter. De enige sporter ter wereld die bij vijf verschillende Spelen op rij goud haalde. In totaal zes gouden plakken. Van Turijn in 2006 tot Peking in 2022. Hoe groot kun je als sporter zijn? ,,Het is echt ongelofelijk wat zij heeft gepresteerd. Ze haalde ook de kranten in Amerika en China. Welke Nederlandse sporter heeft dit bereikt? Zestien jaar lang staat ze aan de absolute wereldtop. Onwaarschijnlijk goed.’’