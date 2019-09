YouTubers Ties en Govert bijna voor de rechter: Amerikanen nemen zaak ‘bloedserieus’

Ze waren al drie mijl met hun huurauto voorbij de bordjes ‘no trespassing’ (verboden te betreden) die rondom de militaire basis Area 51 staan. Ja, de mannen hadden de bordjes gezien, begrepen de Engelse teksten ook, maar besloten tóch door te gaan. Vanuit de gevangenis vertelt Govert Sweep, gekleed in oranje overall, dat bewoners hen in het nabijgelegen Alien Centre hadden aangemoedigd om de basis vanaf die ingang te bekijken.



,,Ze zeiden dat we daar mochten komen, we zagen ook andere auto's rijden", verklaart de vlogger. Bovendien hadden ze in YouTube-filmpjes gezien dat andere vloggers daar ook waren geweest om foto's en filmpjes te maken. ,,Daarom besloten we door te gaan en naar een post te rijden om te vragen wat wel en niet was toegestaan. We hadden ons niet gerealiseerd dat dit kon gebeuren. We hadden geen slechte intenties. We zagen de militaire post en wilden gewoon toestemming vragen.”

In de cel

De twee Nederlandse toeristen kwamen echter nooit bij die post aan. Ze werden afgelopen dinsdag aangehouden door de politie en belandden in een Amerikaanse cel. De twee zijn aangeklaagd voor het betreden van verboden terrein in overleg met anderen, een daad die Amerikanen zien als grote burgerlijke ongehoorzaamheid, zo laat de aanklager aan deze site weten.

Hoewel Ties en Govert afgelopen vrijdag vrijkwamen na het betalen van 500 dollar borg, moeten ze zich vandaag voor de rechter verantwoorden. Er hangt ze een celstraf van een jaar of een geldboete boven het hoofd.

Facebookgrap

De YouTubers kozen namelijk een gewaagd moment om Area 51 te betreden. Al voor de zomer liep een Facebookgrap, waarin een man uit Californië opriep om de militaire basis te bestormen en alle geheimen te onthullen, uit de hand. Liefs 1,7 Facebookgebruikers meldden zich aan om aanstaande vrijdag naar de zogenoemde Storming Area 51 te komen. Nog eens 1,3 miljoen mensen hebben hun interesse getoond.

De politie en Amerikaanse Defensie staan op scherp. Zij hebben extra toezicht neergezet om een daadwerkelijke bestorming te voorkomen. Ties en Govert zijn nu de eerste twee die zich er aan hebben gewaagd om het terrein - ondanks alle waarschuwingen vanuit defensie - tóch op te gaan. ,,Meestal wordt er geen gevangenisstraf gegeven voor een overtreding als deze", weet Post. ,,Maar het kan zijn dat de Amerikanen deze rechtszaak gebruiken als waarschuwing voor al die anderen die vrijdag willen komen.” Het feit dat ze een hoge borg moesten betalen om in vrijheid hun zaak te kunnen afwachten, bewijst volgens Post dat de rechters het incident serieus nemen.

De arrestatie van het duo krijgt grote aandacht. De politie toonde foto's van de YouTubers op de Amerikaanse televisie. Iets wat ook de vloggers zélf verbaasde, zo zegt Ties in een filmpje dat hij afgelopen zaterdag op zijn YouTube-kanaal zette. ,,Het is niet normaal dames en heren. Ik werd wakker om zes uur ‘s morgens in de cel. Het eerste wat ik deed die dag was lekker naar de leefruimte daar gaan. Mijn ontbijtje eten, heerlijk ontbijt, niet normaal. En toen zag ik onze eigen hoofden in één keer op de tv daar staan, mijn pasfoto op de Amerikaanse, óp de Amerikaanse tv. Ohhhhh.”

Terugvliegen

De twee zouden al voor Storming Area 51 terug naar Nederland vliegen. Toch lijkt het erop dat die Facebookactie hun interesse in de militaire basis heeft gewekt. Vorige week vertelde Govert in een nieuwe vlog dat hij aan een serie over Area 51 werkt en dat hij daarom naar Amerika zou vliegen.



In het filmpje laat hij het intro van de serie zien dat hij met mysterieuze stem heeft ingesproken. ,,Area 51, misschien wel één van de meest geheime en beveiligde plekken op aarde. Mijn naam is Govert Sweep en in deze serie reis ik naar Amerika om het geheim achter deze plek te onthullen. Dit is Storming Area 51.” (zie hieronder vanaf 3.30 minuut)

In hun huurauto trof de politie camera's en een drone aan. Daarop stonden al beelden van de militaire basis. Volgens de politie wisten de YouTubers wel degelijk waar ze mee bezig waren. ,,In Nederland doen we een beetje lacherig over dit soort zaken, maar in Amerika nemen ze veiligheid uiterst serieus. Het gaat hier om de zwaarst bewaakte militaire basis. Deze rechtszaak zal geen kwestie zijn van even aftikken”, voorspelt Post.



Hij sluit niet uit dat de mannen direct op het vliegtuig naar Nederland worden gezet en Amerika niet meer in mogen. Post: ,,Voor hen verreweg de beste optie want anders kan het een lange rechtsgang worden. Overigens moeten ze dan wel een plea bargain doen, oftewel een schuldbekentenis. En dus niet wat ze nu zeggen, namelijk dat er in feite niets aan de hand is. Dat verhaal moeten ze echt niet ophangen.”

De aanklager heeft een tweede, lichtere aanklacht tegen het duo neergelegd, namelijk sec het binnentreden van verboden terrein. Op die overtreding staat een maximale celstraf van een half jaar.