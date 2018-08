Yvonne's autootje zat in een paar seconden propvol treinpoolers

Omdat de storing zo veel stations trof, was het voor de NS geen doen om overal bussen in te zetten. Op Twitter kwamen mensen al snel met de hashtag #treinpoolen om alternatief vervoer aan te bieden of om alternatief vervoer te vragen. Ook de NS vroeg gestrande reizigers om zelf een alternatief te zoeken.



Yvonne Rouwhorst (27) en haar vriend Arjan uit Utrecht wisten drie mensen op de achterbank van hun kleine autootje te proppen. Ze moesten vanochtend nog wel even de auto terugbrengen, die ze van een vriend uit Amsterdam leenden. ,,We stonden zondag bij Meppel toen de bovenleiding er daar uit lag. Onze trein zou toen om 14.15 uur gaan, maar we waren ’s avonds om 23.00 uur pas thuis. We dachten: dat laten we ons geen tweede keer gebeuren."



Dus haalde het stel gisteravond, nadat een sein- en wisselstoring het treinverkeer weer had platgelegd, een auto bij een vriend op, zodat ze toch naar huis konden. ,,We wilden niet wachten tot het weer een keer ging rijden. Zondag duurde het ook de hele dag. We dachten: dan moeten we wel wat mensen meenemen. We wisten immers hoe het voelt.''



Na een oproep op Twitter zat het autootje binnen enkele seconden vol. ,,Eén meisje dat meereed zat net op de wc toen ze ons berichtje zag. Ze had daar 70 eurocent voor betaald, maar ze had geen bereik in het hokje. Ze vroeg de man voor de deur of ze even de wc uit mocht om snel te reageren op het berichtje, om daarna weer gratis naar binnen te kunnen. Ze was blij dat ze dat had gedaan, want we zaten zo vol. Een ander meisje was net weer met de metro teruggekeerd naar haar werk toen ze het berichtje zag. Ze is meteen omgekeerd en ingestapt."