Zaak tegen verdachte (32) ombrengen Esmee (14) start vandaag

Wie z'n anaconda mist, kan 'm hier ophalen (maar hij is wel ingevroren)

Gezocht: de eigenaar van een slang. Signalement: anaconda. Vindplek: Elburg in de provincie Gelderland. Voorwaar geen alledaagse oproep van Amivedi deze middag op internet. En waar de slang gebleven is? In de vriezer.

7 april