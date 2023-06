Zacht en tedere Ashley ging eerst als stoere Albert door het leven: ‘Hij keek of hij water zag branden, maar hij deed het’

Shama's zoon werd vermoord: ‘Zo lang ik leef, zal ik om hem blijven huilen’

Repeterende schoten maakten op 20 april een abrupt einde aan het leven van Rishi Rampadarath (37). Zijn toegesnelde moeder kan niets meer voor hem doen, behalve zijn hand vasthouden. De nabestaanden tasten nog in het duister over wie verantwoordelijk is voor de brute moord. ‘Heeft de dader geen geweten?’