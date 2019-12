Zacht winterweer: hooikoorts tijdens kerst

De eerste bloeiende hazelaars worden al gemeld op Natuurkalender.nl. Stuifmeel van de hazelaar kan hooikoortsklachten veroorzaken. Ook elzenpollen kunnen de komende dagen voor klachten zorgen. ,,Het is bijzonder rustig weer en vrij droog’’, zegt Leon Saris van Weerplaza. ,,De pollen die dan in de lucht zijn blijven erin.’’ Wie nu al niest kan dinsdag even ademhalen, want dan vallen er buien waardoor de pollen even weg zijn. Vervolgens is het tot en met eerste kerstdag rustig en droog met temperaturen rond de 8 graden en ook 's nachts niet kouder dan 5 graden Celsius. ,,Tweede kerstdag is nog niet duidelijk. Of het blijft rustig, of het gaat waaien en regenen.’’