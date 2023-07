Zakenman Sanderink verkoopt boerderij en betaalt ex 2,65 miljoen aan dwangsommen

Woensdag werd al bekend dat de veiling van Sanderinks onroerend goed was geannuleerd door veilingsite BOG Auctions. De betrokken partijen willen echter geen mededelingen doen over de reden daarvoor.

Uit gegevens van het Kadaster blijkt nu dat Sanderink de boerderij aan de Haarweg, die onderdeel was van de veiling, op vrijdag 14 juli heeft verkocht. Die verkoop was alleen mogelijk met toestemming van de beslaglegger, en ook dat duidt er op dat er een akkoord is bereikt over de betaling van de dwangsommen.

Gezamenlijke aankoop

Zoals bekend zijn de Twentse zakenman en zijn ex-vriendin al vier jaar verwikkeld in een juridisch gevecht. De betreffende boerderij was een gezamenlijke aankoop van de twee in 2007, toen ze nog een relatie met elkaar hadden. Het was de bedoeling om op het erf twee wooneenheden te bouwen, waardoor ze wel bij elkaar, maar niet met elkaar zouden samenleven. Van de verbouwing is het echter nooit gekomen en Van Egten verkocht haar helft al jaren geleden terug aan haar toenmalige partner, voor het symbolische bedrag van 1 euro.