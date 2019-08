Zanger Rob de Nijs (76) valt van podium in Naaldwijk

Update Commotie om ‘hardhandig’ optreden Utrechtse agenten bij overlast

11:45 Op sociale media is ophef ontstaan over een filmpje waarin de politie in Utrecht gisteravond hardhandig optreedt. Hoewel de omstandigheden onduidelijk zijn, is te zien hoe een jonge vrouw ruw tegen de grond wordt gewerkt en in de boeien wordt geslagen.