Zangeres Zonder Naam: heldin van de tragiek

Eén jurk hangt er in de expositieruimte van Old School in Leiden. Hij is gemaakt en gedragen door Mary Servaes. Zij werd vandaag precies honderd jaar geleden geboren in de stad, die ook Rembrandt van Rijn het leven schonk. Zoals je aan een Rembrandt vaak in een oogopslag kunt zien dat je met een werk van de grote meester te maken hebt, is het ook bij deze jurk meteen zonneklaar: dit is er een van de Zangeres Zonder Naam. Hij is groot, hij is blauw, op de borst prijken sieraden van niet al te bescheiden omvang en aan de mouwen zijn flosjes van bont bevestigd.