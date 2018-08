'Ze legen zo de inhoud van het chemisch toilet in de bosjes'

Kampeer­clubs: groot tekort aan camper­plaat­sen in Nederland

6:00 Nederland heeft een tekort aan kampeerplaatsen voor campers. Dat melden de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) en Stichting Wild-Kamperen. Het aantal campers in ons land groeit hard, maar het aantal faciliteiten voor de camperaars blijft achter. Het gevolg is een toename van wildkamperen, met name langs de kust.