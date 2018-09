Je hebt je moeder niet op haar voorhoofd gekust, dacht ik toen zij ergens in Rotterdam in een koelcel lag. Tussen ma’s dood en haar uitvaart lagen zeven dagen. In de hectische tijd waarin een hoop moet worden geregeld, zette de gedachte dat ik iets belangrijks had nagelaten zich met scherpe nageltjes vast in mijn bewustzijn. Toen ma’s kamertje in het Verpleeghuis moest worden leeggemaakt dacht ik het, toen ik werd overspoeld door een tsunami aan lieve apps, sms’en en mails van onbekenden en bekenden dacht ik het: je hebt je moeder niet op haar voorhoofd gekust. Alsof het afscheid niet compleet was. Gelukkig zei ik steeds tegen mezelf: geen schuldgevoel ontwikkelen, je hebt je stinkende best gedaan.

Een uur voordat de uitvaartplechtigheid zou beginnen werden we naar de ruimte geleid waarin ma lag. De kist was open. De kleinkinderen waren licht huiverig om oma dood te zien. Die vrees was ongegrond, hun grootmoeder was toonbaar en leek godzijdank sprekend. De achterkleinkinderen leken het doodnormaal te vinden, ‘kleine oma’ die daar zo stilletjes lag. Ze voelden aan haar gezicht.

En ik? Ik nam de gelegenheid meteen te baat. Zodra ik kon, drukte ik mijn moedertje een kus op haar voorhoofd. Mijn lippen schrokken. Ze was zo koud als een waterijsje. Ik legde mijn vinger tegen het topje van haar neus, ik voelde haar wangen. Brrrrrrr. Met terugwerkende kracht kreeg ik medelijden. Ma was kouwelijk. Ze huiverde vaak en ging op zoek naar een vestje. Ze had vrijwel altijd een koude neus, haar voeten konden ijspegels zijn. Hoe irreëel ook, ik vond het een prettig idee dat ma al die dagen in de koelcel dikke sokken had aangehad en het idee dat ze na de uitvaartdienst zou eindigen in de oven joeg me totaal geen schrik aan, ik vond dat geruststellend.



Het was goed zo.



