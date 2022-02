Zeeland gaat de wereld over dankzij NK Tegenwindfietsen: ‘Veel Hollandser wordt het niet’

Bij de vorige editie, in februari 2020, maakte zelfs The New York Times melding van het evenement. De verslaggever noemde de dapperen die toen windkracht negen trotseerden ‘riders in the storm’. Ook de populaire Britse YouTuber Tom Scott was present op de Oosterscheldekering en legde met verbazing vast wat er ondanks - of eigenlijk dankzij - megastorm Ciara gaande was. Zijn video, Why The Dutch Headwind Cycling Championships Are Difficult And Amazing getiteld, is inmiddels meer dan twee miljoen keer bekeken.