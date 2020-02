Zeeland vertrouwt Den Haag niet meer, provincie is doelbewust misleid over marinierskazerne

Waar iedereen op zat te wachten gebeurde. De veelbesproken marinierskazerne, die plaats moet bieden aan 1800 elitemilitairen, verhuist definitief niet van Doorn naar Vlissingen. Het kabinet zal de kazerne in plaats daarvan verplaatsen naar het Gelderse Nieuw-Milligen.

Uit stukken bij de eerder verstuurde kabinetsbrief blijkt dat dit al op 10 juli vorig jaar aan de Defensietop is geadviseerd. ,,Wij zien die stukken nu voor het eerst”, zei een getergde Polman, die een verklaring aflegde namens ‘overheden, bedrijven en inwoners van Zeeland’.

‘Het is onbehoorlijk bestuur’

Sinds 2012 trekken provincie en het ministerie van Defensie samen op om de marinierskazerne in Vlissingen te bouwen, stelde hij. ,,We hebben herhaaldelijk gevraagd, naar aanleiding van geruchten: bent u, Defensie, alternatieve locaties aan het onderzoeken? Ook de staatssecretaris is dat op de vrouw af gevraagd. Dat is ontkend. We hebben geconstateerd dat achter onze rug, als een soort geheime militaire operatie, alternatieve locatieonderzoeken in opdracht van Defensie zijn verricht. Daardoor is het vertrouwen enorm beschadigd. Het is onbehoorlijk bestuur. Zo ga je niet om met mensen en zo ga je niet om met overheden.”

Vergadering van de Staten wordt abrupt afgebroken na mededeling over marinierskazerne

Verantwoordelijk staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) zei de provincie Zeeland in een eerder gesprek al excuses te hebben aangeboden. ,,Dit is niet helemaal goed gelopen. Dat zeg ik met een gevoel voor understatement.”

Een nog aan te wijzen speciaal adviseur moet met de provincie gaan overleggen over ‘gerechtvaardigde compensatie’. Die krijgt een zware klus, zei de Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar, omdat eerst het vertrouwen moet worden hersteld.

‘Imagoschade is onbetaalbaar’

Het besluit om de marinierskazerne in Vlissingen te bouwen is in 2012 genomen als compensatie van het vertrek van diverse rijksdiensten uit Zeeland. Het kabinet erkent dat de provincie daarvoor moet worden gecompenseerd. Polman wilde gisteren geen bedrag noemen. Hij vindt dat gemaakte kosten moeten worden vergoed. ,,Dat zijn al miljoenen.” Daarnaast heeft Zeeland een imagoschade geleden die volgens hem ‘onbetaalbaar’ is. En de komst van 2000 militairen met hun gezinnen zou een stimulans voor de Zeeuwse economie betekenen die is berekend op 28 miljoen euro per jaar. De compenserende maatregelen moeten een vergelijkbaar effect bewerkstelligen.

Polman waarschuwde dat het gesprek nu wél eerlijk moet worden gevoerd. ,,We gaan er ook vanuit dat we de komende tijd met fatsoen om tafel gaan.” Hij deed een ‘indringende oproep’ aan de Tweede Kamer om het ‘komende proces nadrukkelijk te volgen om te voorkomen dat hier opnieuw spelletjes worden gespeeld’. ,,Want dat is zoals het hier in Zeeland wordt gevoeld.”