Zeeman krijgt genderneutrale collectie: 'We hoeven heus niet in vormloze grijze zakken’

Zeeman is niet de eerste Nederlandse winkelketen die een genderneutrale koers vaart. In 2017 besloot Hema al om kinderkleding niet meer te labelen. Sindsdien staat er bij roze kinderkleding geen bord meer met ‘meisjes’ en bij babyblauw geen bord meer met ‘jongens’. ‘Hema wil graag kinderen in staat stellen te zijn wie ze willen zijn. Van stoere meisjes en lieve jongens tot echte prinsessen en astronauten in de dop’, is de visie. En eerder paste Bart Smit de catalogus al aan; geen aparte pagina's meer voor jongens en meisjes.

De nieuwe collectie van Zeeman bestaat uit wijdvallende hoody’s, sweaters en ruime T-shirts in de kleuren beige, nude, ijsblauw, crème en poederroze. Toen Hema de kindercollectie destijds genderneutraal maakte leidde dat tot grote consternatie, maar bij Zeeman zijn ze niet bang voor boze reacties. ,,Ik kan me niet voorstellen dat mensen hier echt kwaad om worden. We sluiten op deze manier juist niemand uit’’, zegt de woordvoerder.

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm © Zeeman

Marieke van den Brink, hoogleraar genderstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen is heel positief over kleding zonder geslachtsaanduiding. ,,We hebben zo meer keuzevrijheid’’, zegt ze. ,,Het betekent niet dat we prompt in vormloze grijze zakken hoeven te lopen, of dat mannen zich niet meer ‘mannelijk’ of vrouwen niet meer ‘vrouwelijk’ mogen kleden. Maar wanneer winkels niet meer aangeven voor wie wat is, voelen consumenten zich minder ongemakkelijk bij het negeren van dominante genderstereotypen in onze maatschappij.’’

Astrid Oosenbrug, voorzitter van COC Nederland, de belangenorganisatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders, is erg blij met de kledinglijn. ,,Wij vinden het heel tof dat er steeds meer keuze is voor meer mensen. 1 op de 25 mensen in Nederland voelt zich niet thuis in de hokjes man en vrouw of vindt die hokjes eigenlijk helemaal niet belangrijk’’, stelt Oosenbrug. ,,Voor hen is het fijn dat deze kleding er is.’’

Unisex-sneakers

Eerder wist de textielsuper al de aandacht te trekken door dure en spotgoedkope sneakers uit te brengen zonder geslachtsaanduiding. Deze unisex-sneakers gingen als warme broodjes over de toonbank. De prijzige variant, de Hybrid Z, was in een beperkte oplage van 500 stuks gemaakt. Een paar kostte 200 euro. Van de goedkopere versie liet de Nederlandse keten er 20.000 maken, kostten 12,99 euro per paar.

Volledig scherm © Zeeman

Volledig scherm © Zeeman

Volledig scherm © Zeeman