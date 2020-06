Zeeman-oprichter Jan Zeeman (78) overleden

LAGE MIERDE - Jan Zeeman, oprichter van textielketen Zeeman, is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt een woordvoerder van de familie. Hij overleed op 2 juni. De familie zal in besloten kring afscheid nemen.

Jan Zeeman opende in 1967 de eerste winkel in Alphen aan den Rijn. Het was destijds een soort supermarkt voor kleding. Zeeman sloeg zo goed aan, dat er snel een tweede vestiging kwam. Anno 2020 heeft de textielketen 1300 filialen, in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Er werken 7000 mensen. Het distributiecentrum staat in Zeemans geboortestad Alphen.

Zeeman droeg in 1999 de dagelijkse leiding over. In 2014 stopte hij als commissaris. Wel bleef hij eigenaar van zijn bedrijf.