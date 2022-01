Zeer grote brand in historisch centrum Elburg: ‘Ik dacht echt even dat de hele stad zou afbranden’

Een zeer grote brand heeft vannacht voor forse schade gezorgd in het historische centrum van Elburg. De brand begon iets na 02.00 uur in een woning aan de de Beekstraat. Dat pand is verwoest. De bewoonster is in veiligheid gebracht, wel zou iemand gewond zijn geraakt.

De naastgelegen panden hebben tenminste ernstige waterschade. Iets na 03.15 uur had de brandweer het vuur onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Rond tien over twee meldde de verantwoordelijke Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland dat er sprake was van een middelbrand aan de Beekstraat, maar al snel breidde het vuur zich uit en was er sprake van een zeer grote, uitslaande brand. ‘Ook naastliggende woningen worden bedreigd’, aldus de brandweer.

De metershoge vlammen sloegen uit het dak van een historisch pand in het oude centrum van Elburg. Er sloegen metershoge vlammen uit het dak van de woning in het historische hart. Buurtbewoners spreken van een zeer felle brand. Sommigen werden gewekt door de sirenes en werden zo geconfronteerd met een 'bizar beeld'.

De bewoonster van het huis waar de brand begon, is in de buurt opgevangen. Ook haar twee konijnen zijn in veiligheid gebracht. Iets na 03.00 uur meldde de Veiligheidsregio wel dat er iemand gewond is geraakt. Vannacht was nog onbekend wie dat is, en wat de aard van het letsel is.

Binnenstad-bewoonster Marianne zag hoe heftig de brand was. ,,Ik werk hier, en even dacht ik dat de zaak in brand stond’', zegt ze voor restaurant De Elburger. ,,Dus ik ben hier snel naartoe gegaan. Toen ik aankwam waren er enorme vlammen. Ik heb snel tegen mijn vriend gezegd dat hij thuis de honden naar buiten moest brengen, want ik dacht echt even dat de hele stad zou afbranden.’’

Er bleef niets over van dit historische pand in het oude centrum van Elburg.

Tot na 03.00 uur stroomde er publiek toe. De politie stuurde de mensen weg en maakte de cirkel om de brand steeds groter. De brandweer richtte zich op het behoud van de panden ernaast. Dat is gelukt, voor zover in te schatten was. Wel is er veel waterschade en moet bij daglicht bezien worden wat precies de situatie is. Dat geldt ook voor de staat van de gevel van de woning waar de brand woedde.

Jan Nathan Rozendaal, de burgemeester van Elburg, spreekt op Twitter zijn medeleven uit voor de bewoners van het in as gelegde huis.

