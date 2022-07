Zeilmeisje Laura gaat met baby Alex oceaan op: 'Ik heb een hele, hele grote medicijndoos’

Gesloten jeugdzorg op de schop: minder plaatsin­gen en kleinere locaties

De gesloten jeugdhulp - waar jongeren met een vrijheidsbeperkende maatregel zitten - gaat op de schop. Grootschalige voorzieningen worden omgebouwd naar kleinschalige locaties. Daarnaast is het doel om zo min mogelijk jongeren in zo’n gesloten inrichting te plaatsen; in 2030 moet het aantal volgens het kabinet het liefst op nul uitkomen.

