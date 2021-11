Zeker 50.000 euro weggesluisd vóór bizarre roofactie in Apeldoornse supermarkt

Pas anderhalf jaar was de zaak open geweest, toen de rechter op 23 maart de stekker eruit trok. Snel daarna was er een drukte van jewelste bij de winkel in het centrum van Apeldoorn. Amper een paar uur nadat het faillissement was uitgesproken, bleek een groep mannen in razend tempo bezig de supermarkt leeg te halen.



Een snelle politieactie voorkwam dat alle winkelvoorraad weg was voordat de net aangestelde curator het pand überhaupt had kunnen inspecteren. Door het pand te omsingelen, wist de politie meer dan tien mensen aan te houden en een einde te maken aan het leegroven.