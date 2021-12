Zelfs betogers zijn niet blij met nieuwe protestplek van Den Haag: ‘Ze zien ons helemaal niet staan’

Zieke Morris (6) mag geen droge worst eten, maar verkoopt ze nu om geld in te zamelen voor ziekenhuis

Morris Hofsink (6) uit Den Ham is ernstig ziek. Hij heeft leukemie. Ondanks alle stress die dat geeft, is het gezin Hofsink-Bosch ook dankbaar voor de zorg in het Prinses Máxima Centrum (PMC). Zo dankbaar, dat het geld inzamelt voor het PMC door Morris’ lievelingssnack - droge worst - te verkopen. Iets dat hij zelf niet meer mag eten. Hij gunt een ander dat lekkers wel. En hoopt dat het ziekenhuis veel geld krijgt. „Want de dokters en zusters zijn erg lief.”

15 december