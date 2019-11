Zelfs een paracetamolletje kun je maar beter niet in het buitenland bestellen

We doen massaal inkopen bij webshops buiten de Europese Unie, maar 72 procent van de mensen weet niet welke douaneregels er gelden en worden vaker geconfronteerd met extra kosten of inname van hun bestelling. Dit blijkt uit een peiling in opdracht van de Nederlandse douane.

Met Black Friday, Sinterklaas en Kerstmis voor de deur bestellen veel Nederlanders de komende weken spullen in webshops buiten de EU. Vooral AliExpress (China) en Amazon (VS) zijn enorm populair. Uit het douane-onderzoek onder ruim duizend Nederlanders blijkt dat er veel onwetendheid is over de regels die gelden voor bijvoorbeeld btw en invoerheffingen.



Ook onderschept de douane steeds meer pakketjes met producten die het land niet in mogen zoals medicijnen, (gedroogd) vlees of namaakartikelen. Om verrassingen over inbeslagname of bijkomende kosten bij aflevering van pakketjes te voorkomen, begint de douane vandaag een campagne.

Duurder uitvallen

,,Met deze campagne willen we voorkomen dat aankopen van consumenten duurder uitvallen dan ze dachten. Bijvoorbeeld door vooraf te checken hoe betrouwbaar een website is. Als de contactgegevens niet bekend zijn, is het verstandig via Google ervaringen van anderen te bekijken’’, aldus douane-woordvoerster Gera van Weenum.

Bij een bestelling onder de 22 euro hoef je geen extra kosten te betalen, maar boven dit bedrag is het wel raak. ,,Wij adviseren dan om te kijken of de btw op de factuur staat. Als de goederen meer dan 22 euro kosten, moet je btw betalen. Kosten de spullen meer dan 150 euro, dan komen daar ook nog de invoerrechten bij. Plus de zogeheten inklaringskosten. Want voor deze pakketten doet een post- of koeriersbedrijf aangifte bij de douane. Zij vragen hiervoor een vergoeding, dat zijn de inklaringskosten. Die moeten consumenten ook betalen aan de pakketbezorger.’’