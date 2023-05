Zelfs na de vrijspraak is er kritiek op de financiën van De Mos en co: ‘Alleen het bedrag noemen? Niet genoeg’

met video Deze Nederland­se uitvinding maakt korte metten met stank en maden in gft

Voor een van de grootste ergernissen bij het scheiden van afval is een oplossing. Een Nederlandse oplossing. Lars Groters en Johan Mekenkamp uit Hof van Twente bedachten de GreenClip tegen stankoverlast en maden in de groenbak. Hun inspiratie: frustratie over de aanjongende vliegen en de geur die vooral ’s zomers de gft-container teistert.