Zembla: verontreiniging plassen in wijde omtrek Chemoursfabriek zeer ernstig, zelfs tot 13.000 keer boven de norm

Water in sloten, zwem- en natuurplassen in een omtrek van zeker 15 kilometer rondom chemiebedrijf Chemours (vroeger DuPont) in Dordrecht is zeer ernstig verontreinigd met giftige PFAS. Zo meldt onderzoeksprogramma Zembla. In het hele gebied liggen de PFAS-concentraties ver boven de norm die het RIVM veilig acht. Dat blijkt uit metingen van het oppervlaktewater door Waterschap Rivierenland die Zembla in bezit heeft.

PFAS-expert en milieuchemicus Chiel Jonker van de Universiteit Utrecht analyseerde de metingen voor Zembla: ,,Het gaat om concentraties PFOA en GenX die ik nog nooit eerder heb gezien in oppervlaktewater”, zegt Jonker op de website van het onderzoeksprogramma.

Zembla onthulde onlangs dat de bodem onder de chemische bedrijven DuPont en Chemours al zeker dertig jaar zwaar verontreinigd is met PFOA als gevolg van gebroken leidingen. DuPont wist daar begin jaren 90 al van, maar zweeg erover. Pas toen PFOA in 2012 door de overheid streng werd gereguleerd, stopte het chemieconcern met het gebruik van de gevaarlijke stof. PFOA werd vervangen door GenX. Ook die PFAS-variant wordt door het RIVM als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS) gezien. Het bedrijf heeft nog steeds een vergunning voor het lozen van GenX.

‘Schrikbarend hoge concentraties’

Na metingen in groente en fruit adviseerde het RIVM omwonenden vorig jaar al, om in een straal van een kilometer van de fabriek geen gewassen meer te eten uit moestuinen. Uit de waterschapsmetingen blijkt nu dus ook dat het oppervlaktewater in de verre omgeving van Chemours zwaar vervuild is met PFOA en GenX.

Het Waterschap Rivierenland doet sinds 2018 metingen naar de PFAS-concentraties in het gebied ten noordoosten van de Chemours-fabriek. Maar de resultaten daarvan werden nooit met het grote publiek gedeeld. Milieuchemicus Jonker berekende per locatie de gemiddelde waardes van de afgelopen vijf jaar.

Het is ongeloof­lijk, dit zijn echt schrikba­rend hoge concentra­ties. Ik zou daar nooit willen wonen Chiel Jonker, PFAS-expert en milieuchemicus

De situatie is het ernstigst in Sliedrecht en Papendrecht. In sloten een kilometer van de fabriek zijn PFOA-concentraties in het water gemeten die gemiddeld maar liefst 13 duizend keer boven de norm liggen die het RIVM veilig acht, meldt Zembla. Op die locatie worden op dit moment nieuwe woningen gebouwd. Ook de GenX-concentraties zijn er enorm, tot wel 58 keer boven de veilige norm. ,,Het is ongelooflijk, dit zijn echt schrikbarend hoge concentraties. Ik zou daar nooit willen wonen”, reageert Jonker.

Zembla heeft de gegevens ook voorgelegd aan internationaal PFAS-expert Philippe Grandjean. De arts en hoogleraar milieu-epidemiologie reageert onthutst op de metingen: ,,Deze cijfers zijn echt gigantisch. Bij die sloot in Sliedrecht hebben we het bijvoorbeeld over duizenden nanogram per liter. Dat zijn immens hoge concentraties. Wat mij betreft moeten er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om dit op te ruimen.”

Ook Lammetjeswiel zwaar vervuild

Ook in de populaire zwem- en recreatieplas Lammetjeswiel in Alblasserdam, hemelsbreed zo’n 8 kilometer van de Chemours-fabriek, zijn zeer hoge concentraties PFAS aangetroffen. PFOA ligt er een factor 250 boven de norm en GenX een factor zes. Jonker: ,,Zulke hoge PFAS-concentraties heb ik nog nooit gezien in recreatieplassen. Ik zou er zelf niet in zwemmen en het mijn kinderen ook niet toestaan. Ik vind het absurd dat dit niet bekend is en dat de mensen gewoon zwemmen in deze plas.”

Chemours: gegevens delen is niet aan ons Zembla heeft Chemours gevraagd waarom ze de cijfers van het waterschap niet publiekelijk gedeeld hebben. Het bedrijf reageert dat het niet aan hen is om dit te doen. Zembla heeft Chemours ook voorgelegd dat deskundigen schrikken van de cijfers, concluderen dat normen fors worden overschreden en dat er gevaar is voor mens en milieu. Chemours verwijst als reactie naar een analyse van het RIVM uit 2020, waarin het RIVM concludeert dat er geen risico’s zijn voor de gezondheid. Chemours vermeldt hierbij niet dat het RIVM hiervoor normen gebruikte die inmiddels achterhaald zijn en door het RIVM fors naar beneden zijn bijgesteld. Bronnen melden Zembla dat het RIVM en het waterschap op dit moment in gesprek zijn over de interpretatie van de metingen. Chemours geeft geen antwoord op de vraag of ze de PFAS-vervuiling gaan opruimen.

