Zes ambulances en traumaheli naar ongeluk met meerdere wielrenners: zeker twee zwaargewonden

Het ongeluk gebeurde rond 18.45 uur op de Woeste Hoefweg tussen Hoenderloo en Loenen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, ook bij de wielrenners zelf. De fietsers waren opgesplitst in meerdere groepen.

Wel staat vast dat tenminste twee fietsers van de groep ernstig gewond zijn geraakt. Zij zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Andere wielrenners hadden door een val lichte verwondingen.

De Gele Rijders

De gewonde fietsers horen bij de Gele Rijders, een groep recreanten die in de zomermaanden elke woensdagavond een rit maken vanuit Arnhem. Een bestuurslid van de Gele Rijders bevestigt dat twee van de leden naar het ziekenhuis zijn gebracht en dat een derde wielrenner door ambulancepersoneel is behandeld en door haar partner is opgehaald. ‘We zijn enorm geschrokken’, laat een bestuurslid schriftelijk weten. ‘We zullen de komende dagen contact opnemen met de slachtoffers en nazorg verlenen.’

Het bestuurslid laat ook nog weten dat inmiddels duidelijk is dat er geen auto bij het ongeval betrokken is, waar even sprake van leek te zijn, maar dat een aantal rijders vermoedelijk bij een flinke valpartij betrokken is geraakt.

De hulpdiensten rukten massaal naar de plek van het ongeluk. Zes ambulance's en een traumahelikopter zijn opgeroepen. Een tweede traumahelikopter die was opgeroepen, is omgekeerd. De politie had de gehele weg afgesloten voor onderzoek, maar die is inmiddels weer vrijgegeven.

Volledig scherm Zeker zes ambulances snelden zich naar een ongeluk met meerdere wielrenners in Hoenderloo. © Luciano de Graaf