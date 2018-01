Zes baby's overleden aan bacterie in ziekenhuis Paramaribo

Zeven andere baby's zijn nog besmet, waarvan er één ziek is. De andere zes zijn buiten levensgevaar, maakte de directie van het ziekenhuis vandaag tijdens een persconferentie bekend. Uit een voorlopig onderzoek van het ziekenhuis is gebleken dat de bacterie via medicijnen de kinderen heeft besmet. Naar aanleiding van deze conclusie heeft het ziekenhuis de medicijnbereiding direct laten overnemen door de apotheek. Eerder deze week kondigde het ziekenhuis een acute opnamestop voor pasgeborenen af op de Neonatale Intensive Care Unit.

In Suriname is grote kritiek op de directie van het ziekenhuis. Volgens VHP-parlementslid Riad Nurmohamed is de opvallend hoge babysterfte een gevolg van de bezuinigingen op de gezondheidszorg. ,,We weten dat het al jaren zo is, dat de lucht in het AZP niet goed gereinigd wordt, omdat het geen middelen heeft om te onderhouden'', zegt hij op de nieuwssite Suriname Herald.