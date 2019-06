Zes jaar na doodschoppen grensrechter: ruim acht jaar cel voor Yassine D. voor neersteken advocaat

De vrouwelijke advocaat (toen 38) werd in september 2017 op haar kantoor in Zoetermeer neergestoken. Ze had een afspraak met een jongen die over een scheiding kwam praten. Die begon ineens op haar in te steken. Die man is nog voortvluchtig. De twee mannen die nu zijn veroordeeld hebben zo nauw met de hoofdverdachte samengewerkt dat de rechter medeplegen poging moord bewezen acht.