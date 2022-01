Zes personen onterecht opgepakt voor misbruik, schadeclaim in de maak na inval in villa

Vijf van de zes (vier mannen en een vrouw) werden in maart aangehouden bij invallen in Nijmegen, Overasselt en Kleef. Vooral de inval in Kleef baarde veel opzien.



De Duitse politie, die op verzoek van het Openbaar Ministerie in actie kwam, viel met groot vertoon (dertig politiemensen van het Specialeinsatzkommando uit Krefeld) in alle vroegte een villa binnen. Daarbij werden zelfs gepantserde voertuigen (Polizeipanzer) ingezet, zo zag de buurt die wakker werd van de actie. Tijdens deze actie werd overigens niemand aangehouden.