Zes vakantiegangers proefreis Gran Canaria positief getest en mogen vandaag niet naar huis

Zes deelnemers aan een proefvakantie van Corendon en TUI naar Gran Canaria zijn positief getest op corona. Deze reizigers moeten tien dagen in isolatie blijven. Ze worden nogmaals getest voor alle zekerheid.

De groep zou vanmiddag terugvliegen, maar vanwege de positieve coronatests zullen de zes vakantiegangers (uit drie reisgezelschappen) langer op het eiland moeten blijven. Hoewel dit onaangenaam nieuws voor de deelnemers is, gaat het goed met hen, laten TUI en Corendon weten.

De besmette toeristen verblijven in een aparte vleugel van het hotel. Om absolute zekerheid te hebben over de testresultaten, zal er nog een tweede test plaatsvinden. Het kan zijn dat de tweede test dan negatief uitpakt, zoals eerder bij de testreis naar Rhodos is gebeurd, hoopt Corendon-baas Steven van der Heijden.

Van der Heijden kan niet zeggen hoe het zestal de besmetting heeft opgelopen. Iedereen was in elk geval negatief getest toen de reis precies een week geleden begon. De deelnemers hadden op Gran Canaria bewegingsvrijheid. Dat was op Rhodos wel anders. Daar mochten de deelnemers toen het resort niet af.

Maatregelen

TUI zegt goed voorbereid te zijn op de huidige situatie. ,,We hebben een set aan maatregelen klaar staan voor het geval iemand symptomen van besmetting zou vertonen tijdens de vakantie of positief getest zou worden voor de terugreis", laat de woordvoerster weten. Op het eiland is reisleiding van TUI en Corendon aanwezig en zij blijven in nauw (telefonisch) contact met de reizigers en zullen de terugreis regelen, zodra zij weer mogen reizen.

Ook een medische staf zal dagelijks contact onderhouden met deze reizigers. Zij zijn ondergebracht in een aparte vleugel van het hotel, afgescheiden van de andere gasten. ,,Wij betreuren uiteraard dat de vakantie voor enkele deelnemers niet is geëindigd zoals zij hadden gehoopt, maar deze proefvakantie heeft tegelijk duidelijk aangetoond dat de voorziene protocollen strikt zijn opgevolgd in samenwerking met alle betrokken partijen, zodat georganiseerd reizen op een veilige manier kan plaatsvinden.”

