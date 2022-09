Zestien jaar zwijgen over ombrengen van een baby: Hoe kun je zo lang de kaken stijf op elkaar houden?

Een tip leidde vorige week tot de aanhouding van een vrouw (39) van wie de politie vermoedt dat ze de moeder van Sem Vijverberg is. Het lijkje van deze pasgeboren baby werd op 29 januari 2006 gevonden in het ijs van de Kapperskolk in Doetinchem. De baby bleek door geweld om het leven te zijn gebracht.

Denk eens héél goed na

Het publiek werd vorig jaar nog eens om aandacht gevraagd voor de zaak Sem, die op dat moment al een bonkige tiener met een TikTok-account had moeten zijn. Zanger Xander de Buisonjé schreef er het lied Er is nog hoop over en voetbalclub De Graafschap bracht tijdens een thuiswedstrijd de boodschap over: toe, denk allemaal nog eens héél goed na of je iets weet.



Uit dit offensief komt de tip die eindelijk, na zestien jaar, voor een doorbraak lijkt te hebben gezorgd. Maar wat bezielt iemand die mogelijk ‘iets’ weet om daarover te zwijgen? Hoe kun je zo lang zo stijf de kaken op elkaar houden over een omgebracht baby’tje in het ijs?